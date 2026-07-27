Происшествия
27 июля 08:34
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«Вечерняя Казань»

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Седьмой альпинист погиб на Эльбрусе за пять дней

Тело пока не могут спустить из-за непогоды.

Седьмой альпинист погиб на Эльбрусе за пять дней

Автор фото: соцсети

На Эльбрусе за последние пять дней погибли уже семь альпинистов. Последняя трагедия случилась на высоте 5300 метров. Туристы из Ставрополья и Тульской области позвали на помощь, но когда спасатели добрались, один из них уже умер от переохлаждения. Его напарника эвакуировали и передали врачам, а тело погибшего пока остаётся на горе — спустить его не даёт погода.

Накануне спасатели смогли спустить тела двоих на поляну Азау и передали их следователям. МЧС планирует возобновить работы утром 27 июля.

Ранее мы писали, что мужчину с телом его 11-летнего сына эвакуировали с Эльбруса. Пострадавшего доставили в посёлок Терскол.

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