Ночная атака дронов на Ростов-на-Дону унесла жизни двух человек
Погибли супруги, ещё пятеро ранены.
В Ростове-на-Дону ночной налёт беспилотников закончился трагедией. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, погибли два человека — муж и жена. Ещё пять человек получили ранения, двое из них, включая подростка, находятся в тяжёлом состоянии. Всем пострадавшим оказывают помощь.
В Пролетарском районе города повреждён многоквартирный дом, для жителей разворачивают пункт временного размещения. Слюсарь выразил соболезнования родным погибших.
Ранее мы писали, что при падении обломков БПЛА в Сочи пострадала семилетняя девочка. Фрагменты рухнули на территории храма в центральном районе города.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Пилотный проект уже запустили 17 университетов по всей стране.
В загоревшейся машине находилось семь человек, выжил только один — он госпитализирован с ожогами 30 процентов тела.
Согласно указу президента России, зарплата дошкольных работников должна быть доведена до регионального уровня, но, как оказалось, документ многие поняли неправильно.
Девушка утверждала, что замужество — это бескорыстный шаг, однако бесплатно разговаривать с журналистами отказалась.
Неадекват разнёс квартиру матери, вытащил мебель в подъезд и прыгал по капотам.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?