Погибли супруги, ещё пятеро ранены.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Ростове-на-Дону ночной налёт беспилотников закончился трагедией. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, погибли два человека — муж и жена. Ещё пять человек получили ранения, двое из них, включая подростка, находятся в тяжёлом состоянии. Всем пострадавшим оказывают помощь.

В Пролетарском районе города повреждён многоквартирный дом, для жителей разворачивают пункт временного размещения. Слюсарь выразил соболезнования родным погибших.

Ранее мы писали, что при падении обломков БПЛА в Сочи пострадала семилетняя девочка. Фрагменты рухнули на территории храма в центральном районе города.

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