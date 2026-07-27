Происшествия
27 июля 08:15
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«Вечерняя Казань»

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Ночная атака дронов на Ростов-на-Дону унесла жизни двух человек

Погибли супруги, ещё пятеро ранены.

Ночная атака дронов на Ростов-на-Дону унесла жизни двух человек

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Ростове-на-Дону ночной налёт беспилотников закончился трагедией. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, погибли два человека — муж и жена. Ещё пять человек получили ранения, двое из них, включая подростка, находятся в тяжёлом состоянии. Всем пострадавшим оказывают помощь.

В Пролетарском районе города повреждён многоквартирный дом, для жителей разворачивают пункт временного размещения. Слюсарь выразил соболезнования родным погибших.

Ранее мы писали, что при падении обломков БПЛА в Сочи пострадала семилетняя девочка. Фрагменты рухнули на территории храма в центральном районе города.

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