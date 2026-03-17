Оправдательный приговор экс-босса ИнтехБанка оставили в силе
Прокуратура и потерпевший пытались отменить повторное решение Вахитовского райсуда. Однако на этот раз вышестоящая инстанция встала на сторону защиты.
Верховный суд Татарстана оставил без изменения оправдательный приговор Вахитовского районного суда бывшим руководителям ПК «Стройиндустрия» Рустему Абдуллину (ранее являлся главой правления ИнтехБанка) и Айрату Файзрахманову. Они обвинялись в покушении на мошенничество на 158 миллионов рублей и хищении восьми миллионов путем злоупотребления доверием. Об этом «Вечерней Казани» сообщил адвокат первого Айрат Уразманов.
По версии следствия, оба подсудимых, будучи руководителями ООО «ПК «Стройиндустрия», подали фиктивные документы в Арбитражный суд Татарстана. И касались они истребования движимого имущества из незаконного владения ЗАО УК «Файнешнл Партнерс» на производственной базе в Казани по улице 3-я Победиловская стоимостью 158 миллионов. Еще фигуранты похитили имущество у ООО «Нефтетрейдсервис» на сумму около восьми миллионов рублей.
Оправдательный приговор в отношении подсудимых вынес Вахитовский районный суд еще в 2019 году. Это решение отменил Верховный суд РТ, однако повторное рассмотрение уголовного дела завершилось также оправданием в ноябре 2025 года .
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
