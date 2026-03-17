Прокуратура и потерпевший пытались отменить повторное решение Вахитовского райсуда. Однако на этот раз вышестоящая инстанция встала на сторону защиты.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

Верховный суд Татарстана оставил без изменения оправдательный приговор Вахитовского районного суда бывшим руководителям ПК «Стройиндустрия» Рустему Абдуллину (ранее являлся главой правления ИнтехБанка) и Айрату Файзрахманову. Они обвинялись в покушении на мошенничество на 158 миллионов рублей и хищении восьми миллионов путем злоупотребления доверием. Об этом «Вечерней Казани» сообщил адвокат первого Айрат Уразманов.

По версии следствия, оба подсудимых, будучи руководителями ООО «ПК «Стройиндустрия», подали фиктивные документы в Арбитражный суд Татарстана. И касались они истребования движимого имущества из незаконного владения ЗАО УК «Файнешнл Партнерс» на производственной базе в Казани по улице 3-я Победиловская стоимостью 158 миллионов. Еще фигуранты похитили имущество у ООО «Нефтетрейдсервис» на сумму около восьми миллионов рублей.

Оправдательный приговор в отношении подсудимых вынес Вахитовский районный суд еще в 2019 году. Это решение отменил Верховный суд РТ, однако повторное рассмотрение уголовного дела завершилось также оправданием в ноябре 2025 года .

Ранее мы писали, что таксиста Евгения Крусева, сбившего 11 людей на остановке в Казани, оставили под домашним арестом. Авария произошла в марте 2025 года.

