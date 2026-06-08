Россиянку освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме
Девушку принуждали к работе, угрожая насилием.
Девушка из России, которая жила в Таиланде, получила предложение о работе в Янгоне Мьянмы. Но оказалось, что трудоустройство проходил в кол-центр мошенников. Там ее заставляли работать под угрозой насилия, сообщили в посольстве России в Янгоне.
Пострадавшую освобождали представители МВД России во Вьетнаме (с аккредитацией в Мьянме и Лаосе) и полиция республики. Сейчас она находится в мьянманском депортационном центре и поддерживает контакт с российской стороной. Она вернется на родину после согласования даты.
В посольстве напомнили, что наличие трудовой визы является обязательным условием для осуществления иностранцами трудовой деятельности в Мьянме, при этом готовность работодателя содействовать оформлению документа не гарантирует его добросовестность, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что скандальный мошеннический кол-центр в Мьянме взорвали в ходе рейда. Всего удалось освободить около 3500 человек из Китая, Вьетнама, Камеруна и стран СНГ.
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