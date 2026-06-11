Татарстанец потерял 1,5 млн рублей, пытаясь купить авто
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Житель села Каргали в Чистопольском районе хотел купить автомобиль. Он нашел объявление в одном из мессенджеров и связался с продавцом. Стороны заключили договор купли-продажи.
Затем 27-летний мужчина перевел 579 тысяч рублей за растаможку, затем еще 980 тысяч в качестве оплаты за машину. Однако авто он так и не получил. Татарстанец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в МВД по республике.
Ранее сообщалось, что у пенсионерки из Бугульмы мошенники похитили около 800 тысяч рублей. Сначала женщине позвонили из «пенсионного фонда» и попросили назвать «номер очереди».
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