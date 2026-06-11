Происшествия
11 июня 21:31
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«Вечерняя Казань»

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Татарстанец потерял 1,5 млн рублей, пытаясь купить авто

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Татарстанец потерял 1,5 млн рублей, пытаясь купить авто

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Житель села Каргали в Чистопольском районе хотел купить автомобиль. Он нашел объявление в одном из мессенджеров и связался с продавцом. Стороны заключили договор купли-продажи.

Затем 27-летний мужчина перевел 579 тысяч рублей за растаможку, затем еще 980 тысяч в качестве оплаты за машину. Однако авто он так и не получил. Татарстанец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в МВД по республике.

Ранее сообщалось, что у пенсионерки из Бугульмы мошенники похитили около 800 тысяч рублей. Сначала женщине позвонили из «пенсионного фонда» и попросили назвать «номер очереди».

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