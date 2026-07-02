Происшествия
2 июля 21:50
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«Вечерняя Казань»

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У иностранца в аэропорту Казани нашли десятки колб и пачек с табаком для кальяна

На мужчину составили протокол.

У иностранца в аэропорту Казани нашли десятки колб и пачек с табаком для кальяна

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В казанском аэропорту у иностранца, который направлялся в Ашхабад, нашли большое количество аксессуаров и смесей для курения кальяна, при этом он пытался не декларировать их. Об этом сообщили в таможне Татарстана.

Всего таможенники нашли в багаже 59 стеклянных колб, 50 упаковок жидкости, 34 упаковки табака, 3 упаковки жидкости для электронных парогенераторов и 291 пачку сигарет. По словам иностранца, он перевозил груз для местного ресторана и не знал о правилах декларирования. На него составили протокол по статье 16.2 КоАП РФ - недекларирование либо недостоверное декларирование товаров.

Ранее сообщалось, что контрабандиста, пытавшегося вывезти старинные ценности, поймали в Казани. В числе предметов: монеты эпохи Екатерины II, периода правления Александра I и времен Германской империи.

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