В Энгельсе после атаки дронов в домах выбило стекла
В городе слышали около 20 взрывов, работают экстренные службы.
Ночью украинские беспилотники атаковали Саратовскую область. В городе Энгельс повреждена гражданская инфраструктура — в ряде домов выбило стекла, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают все профильные службы, добавил глава региона.
Как рассказали SHOT местные жители, всего было слышно около 20 громких взрывов. Первые прогремели около 2:30 ночи. Очевидцы видели яркие вспышки в небе. В некоторых районах звучали сирены тревоги, а от взрывов во дворах срабатывала сигнализация у машин.
Напомним, минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 238 украинских беспилотников над российскими регионами. Среди них — дроны, сбитые над Татарстаном, и БПЛА, атаковавшие Саратовскую область. В Минобороны точное количество уничтоженных над республикой беспилотников не уточняли.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.
Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.
Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.
Температура поднимется до +12 градусов.
На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.