Происшествия
21 марта 08:58
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Энгельсе после атаки дронов в домах выбило стекла

В городе слышали около 20 взрывов, работают экстренные службы.

Автор фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ночью украинские беспилотники атаковали Саратовскую область. В городе Энгельс повреждена гражданская инфраструктура — в ряде домов выбило стекла, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают все профильные службы, добавил глава региона.

Как рассказали SHOT местные жители, всего было слышно около 20 громких взрывов. Первые прогремели около 2:30 ночи. Очевидцы видели яркие вспышки в небе. В некоторых районах звучали сирены тревоги, а от взрывов во дворах срабатывала сигнализация у машин.

Напомним, минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 238 украинских беспилотников над российскими регионами. Среди них — дроны, сбитые над Татарстаном, и БПЛА, атаковавшие Саратовскую область. В Минобороны точное количество уничтоженных над республикой беспилотников не уточняли.

tatarstan.ru
Чем запомнился Фарид Мухаметшин на посту главы Госсовета Татарстана

«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
С помощью прокуратуры пенсионерка «отбила» свой автомобиль у снохи

Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане ожидается апрельская жара

Температура поднимется до +12 градусов.

gossov.tatarstan.ru
Марата Ахметова сделали и. о. председателя Госсовета Татарстана

На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
