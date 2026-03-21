В городе слышали около 20 взрывов, работают экстренные службы.

Автор фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ночью украинские беспилотники атаковали Саратовскую область. В городе Энгельс повреждена гражданская инфраструктура — в ряде домов выбило стекла, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают все профильные службы, добавил глава региона.

Как рассказали SHOT местные жители, всего было слышно около 20 громких взрывов. Первые прогремели около 2:30 ночи. Очевидцы видели яркие вспышки в небе. В некоторых районах звучали сирены тревоги, а от взрывов во дворах срабатывала сигнализация у машин.

Напомним, минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 238 украинских беспилотников над российскими регионами. Среди них — дроны, сбитые над Татарстаном, и БПЛА, атаковавшие Саратовскую область. В Минобороны точное количество уничтоженных над республикой беспилотников не уточняли.

