Один из задержанных выбросил на землю сверток с веществом.

Автор фото: МВД по РТ

В полицию обратился аноним и сообщил о двух подозрительных мужчинах в машине у гипермаркета возле леса. На место выехали инспекторы и задержали подозреваемых, сообщили в МВД по Татарстану.

Во время задержания один из мужчин выкинул на землю сверток с веществом растительного происхождения. Исследование показало, что это был наркотик массой 35,26 грамма. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере».

Автор фото: МВД по РТ

Ранее сообщалось, что инспекторы поймали мужчину с наркотиками у лесополосы. Во время разговора с полицейскими он сильно нервничал и не мог объяснить, что делает на трассе. У него обнаружили наркотическое средство массой 0,88 грамма и сильнодействующее вещество массой 0,40 грамма.

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