Происшествия
5 апреля 09:19
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Петербурге задержали нового фигуранта дела об убийстве и разбое в Москве

Еще одним подозреваемым оказался 19-летний курьер.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Пресс‑служба Главного управления Следственного комитета России сообщает о задержании в Санкт‑Петербурге еще одного подозреваемого по делу об убийстве женщины и разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве. Задержанный — 19‑летний молодой человек.

По версии следствия, он выполнял роль «курьера» по указанию организаторов преступления. Его предполагаемое действие: передача части похищенных из квартиры ценностей соучастникам. Сделка, как полагают правоохранители, прошла в одном из торговых центров Троицкого и Новомосковского административного округа.

Сейчас подозреваемый доставлен в подразделение столичного СК. Следователи проводят с ним необходимые процессуальные мероприятия, включая допросы. Ранее по этому делу уже были задержаны несколько участников, среди которых — непосредственный исполнитель убийства и иные лица, выполнявшие функции «курьеров». Расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к преступлению.

Ранее мы сообщали, что по решению Тушинского суда Москвы футболист Даниил Секач, который убил и ограбил москвичку, отправлен в СИЗО на 2 месяца.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.