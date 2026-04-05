В Петербурге задержали нового фигуранта дела об убийстве и разбое в Москве
Еще одним подозреваемым оказался 19-летний курьер.
Пресс‑служба Главного управления Следственного комитета России сообщает о задержании в Санкт‑Петербурге еще одного подозреваемого по делу об убийстве женщины и разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве. Задержанный — 19‑летний молодой человек.
По версии следствия, он выполнял роль «курьера» по указанию организаторов преступления. Его предполагаемое действие: передача части похищенных из квартиры ценностей соучастникам. Сделка, как полагают правоохранители, прошла в одном из торговых центров Троицкого и Новомосковского административного округа.
Сейчас подозреваемый доставлен в подразделение столичного СК. Следователи проводят с ним необходимые процессуальные мероприятия, включая допросы. Ранее по этому делу уже были задержаны несколько участников, среди которых — непосредственный исполнитель убийства и иные лица, выполнявшие функции «курьеров». Расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к преступлению.
Ранее мы сообщали, что по решению Тушинского суда Москвы футболист Даниил Секач, который убил и ограбил москвичку, отправлен в СИЗО на 2 месяца.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Решение приняли присяжные.
Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.
Марат Назипов прибыл на тушение завода одним из первых. В момент развёртывания случился внезапный взрыв.
Госинспекция труда выясняет обстоятельства инцидента.
Два триллиона рублей одолжили россияне в МФО в 2025 году. Но темпы роста многомиллиардного портфеля займов упали. Эксперты считают: рынок сжался в ожидании ограничений. По их прогнозам, до нового года могут не дожить до 20% игроков.