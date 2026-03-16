Убившего и ограбившего москвичку футболиста Даниила Секача отправили в СИЗО
В следственном изоляторе молодой человек проведет 2 месяца.
По решению Тушинского суда Москвы футболист Даниил Секач, который убил и ограбил москвичку, отправлен в СИЗО на 2 месяца, пишет канал «База».
20-летний парень с ножом, болгаркой, ломом и кувалдой, которыми его снабдили мошенники, ворвался в квартиру женщины. При этом он был уверен, что, вскрывая сейф, участвует в «оперативных мероприятиях».
О парне в квартире хозяйку предупредила ее дочь, которую тоже обработали мошенники. Когда она все рассказала матери, та бросилась в квартиру спасать хранившиеся там деньги.
Даниил, избив женщину и ударив ее ножом, найденные деньги и драгоценности выбросил в окно, где пакет подобрал другой курьер. Чтобы успеть вывезти ценности, мошенники заставили парня сутки держать в квартире дочь убитой женщины.
Ранее мы писали, что футболист, убивший москвичку, думал, что помогает силовикам. Так же считала и дочь погибшей бизнесвумен.
