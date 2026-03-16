Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Даниил С., ограбивший и убивший москвичку, был уверен, что участвует в операции силовиков. Футболист признался, что за месяц до нападения с ним якобы связались правоохранители и заставили его выполнять инструкции, чтобы избежать уголовного дела. Об этом сообщает MASH.

В необходимости принять участие в «операции» была уверена и дочь погибшей бизнесвумен. Когда ее мать Екатерина вернулась домой, девушка решила предупредить ее об «операции», но погибшая сразу раскусила обман и попыталась помешать Даниилу украсть средства. После этого футболист и напал на Екатерину. Убив женщину, он продержал дочь убитой еще сутки в квартире.

Подозреваемый признался в содеянном во время допроса. Следственные органы намерены просить об аресте Даниила.

Напомним, что трагедия произошла на северо‑западе Москвы. Из сейфа футболист похитил несколько тысяч долларов и инвестиционные монеты из драгоценных металлов.



