Происшествия
16 марта 11:27
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Футболист, убивший москвичку, думал, что помогает силовикам

Так же считала и дочь погибшей бизнесвумен.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Даниил С., ограбивший и убивший москвичку, был уверен, что участвует в операции силовиков. Футболист признался, что за месяц до нападения с ним якобы связались правоохранители и заставили его выполнять инструкции, чтобы избежать уголовного дела. Об этом сообщает MASH.

В необходимости принять участие в «операции» была уверена и дочь погибшей бизнесвумен. Когда ее мать Екатерина вернулась домой, девушка решила предупредить ее об «операции», но погибшая сразу раскусила обман и попыталась помешать Даниилу украсть средства. После этого футболист и напал на Екатерину. Убив женщину, он продержал дочь убитой еще сутки в квартире.

Подозреваемый признался в содеянном во время допроса. Следственные органы намерены просить об аресте Даниила.

Напомним, что трагедия произошла на северо‑западе Москвы. Из сейфа футболист похитил несколько тысяч долларов и инвестиционные монеты из драгоценных металлов.


Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пелагия Тихонова / РИА Новости
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Комитет Татарстана по охране ОКН
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.