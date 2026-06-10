В список попала также Казань.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала года в Татарстане произошло 1 072 дорожно-транспортных происшествия. 116 человек погибли, поделилась статистикой за пять месяцев Госавтоинспекция республики.

Среди погибших – три ребенка. 70 человек погибли из-за выезда на встречную полосу, 19 – из-за превышения скорости, 17 – по вине нетрезвых водителей. 1303 человека получили травмы.

Уточняется, что аварийность выросла в Казани, Аксубаевском, Бугульминском, Высокогорском, Зеленодольском и Чистопольском районах.

Ранее сообщалось, что после смерти в Татарстане подростка на самокате возбудили дело. Ребенок не справился с управлением и ударился о столбы в кузове грузовика.

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