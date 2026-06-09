Ребенок не справился с управлением и ударился о столбы в кузове грузовика.

Автор фото: прокуратура РТ

Уголовное дело возбудили в Татарстане после смерти 15-летнего подростка в Лаишевском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Напомним, 9 июня около ЖК «Аэросити-2» подросток на самокате не справился с управлением и ударился о столбы, расположенные в кузове стоящего на разгрузке «КАМАЗа». От полученных травм ребенок скончался.

Расследование в СК ведут по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что на место происшествия выезжал прокурор Лаишевского района Андрей Наумов. Ход проверки контролировали в районной прокуратуре.

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