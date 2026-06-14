Происшествия
14 июня 08:37
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«Вечерняя Казань»

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В Тульской области сбитый беспилотник упал на завод

О пострадавших не сообщается.

В Тульской области сбитый беспилотник упал на завод

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Новомосковске Тульской области обломки сбитых украинских беспилотников упали на территорию промышленного предприятия. Об этом официально сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

По данным чиновника, происшествие случилось при отражении воздушной атаки. На месте работают специалисты, уточняется характер повреждения завода.

Для координации действий власти развернут оперативный штаб. Жителей Тульской области просят следить только за официальными источниками информации.

Ранее сообщалось, что Татарстан накануне подвергся одной из самых массированных атак за последний год. Один из беспилотников ВСУ попал в 12-этажный жилой дом, также в Нижнекамске ущерб нанесен и крупному нефтехимическому предприятию.

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