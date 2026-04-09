Елена Ганиева будет находиться под арестом минимум до 6 июня.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд Набережных Челнов отправил в СИЗО до 6 июня замначальника следственной части УВД города Елену Ганиеву. Ее подозревают по статьям о превышении полномочий и фальсификации доказательств оперативно-разыскной деятельности.

Напомним, говорилось, что подозреваемая якобы пыталась помочь избежать наказания одному из 33 членов преступной группы. Их задержали в апреле 2025 года за 10 случаев неправомерных финансовых действий. Также упоминалось, что дело возбудили на начальника отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции «Комсомольский», Динара Зарипова. Вероятно, два дела связаны.

Еще в 2014 году «Вечерняя Казань» писала, что Ганиеву в должности майора юстиции тогда наказали за дисциплинарный проступок — она физически не дала женщине зачеркнуть подпись в административном протоколе. В результате у изначально оштрафованной жительницы были обнаружены травмы.

