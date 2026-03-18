ЖКХ
18 марта 16:28
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Из-за подключения дома к сетям в части Приволжского района Казани отключат воду

Для жителей организуют подвоз воды.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В части домов Приволжского района на сутки отключат воду из-за подключения дома №22 по ул. Юлиуса Фучика к централизованным сетям водоснабжения. Об этом сообщили в Водоканале.

Воды не будет с 9:00 24 марта до 9:00 25 марта на улице Дубравной, 61 (корпус 1,2,3,4), 63 (корпус 1,2) и на улице Фучика, 14, 14а, 14в, 14а (корпус 1,3), 20, 21, 39.

Заявки на подвоз воды принимают по телефону: +7(843)231-62-60.

Ранее сообщалось, что в других домах Приволжского района около суток не будет воды. Причиной стало подключение двух домов на Магистральной - №77 и №77в - к централизованным сетям водоснабжения.

Популярное
Дмитрий Московский / ИД «Вечерняя Казань»
Строительство «Восточной дуги» в Казани начнется с дороги

Ожидается, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.

tatarstan.ru
Чем запомнился Фарид Мухаметшин на посту главы Госсовета Татарстана

«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
С помощью прокуратуры пенсионерка «отбила» свой автомобиль у снохи

Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане ожидается апрельская жара

Температура поднимется до +12 градусов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
