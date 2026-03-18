Из-за подключения дома к сетям в части Приволжского района Казани отключат воду
Для жителей организуют подвоз воды.
В части домов Приволжского района на сутки отключат воду из-за подключения дома №22 по ул. Юлиуса Фучика к централизованным сетям водоснабжения. Об этом сообщили в Водоканале.
Воды не будет с 9:00 24 марта до 9:00 25 марта на улице Дубравной, 61 (корпус 1,2,3,4), 63 (корпус 1,2) и на улице Фучика, 14, 14а, 14в, 14а (корпус 1,3), 20, 21, 39.
Заявки на подвоз воды принимают по телефону: +7(843)231-62-60.
Ранее сообщалось, что в других домах Приволжского района около суток не будет воды. Причиной стало подключение двух домов на Магистральной - №77 и №77в - к централизованным сетям водоснабжения.
