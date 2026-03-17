ЖКХ
17 марта 08:38
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Водоканал за неделю устранил 330 засоров канализации в Казани

Специалисты просят не сливать снег и воду в бытовую канализацию — для этого есть ливневки.

Автор фото: kzn.ru

За минувшую неделю специалисты казанского Водоканала устранили 330 засоров на сетях водоотведения и 29 течей на водопроводных трубах. На 16 объектах ремонт провели без отключения воды.

Основная причина весенних засоров — горожане сбрасывают талые воды в канализационные колодцы. В Водоканале напоминают: бытовая канализация предназначена для стоков из раковин, ванн и унитазов, а не для отвода снега и дождя. Для этого в городе есть ливневая канализация. Вопросы по ней нужно адресовать в комитет внешнего благоустройства.

Заявки на устранение засоров принимают круглосуточно по телефону аварийно-диспетчерской службы: +7(843)231-62-60.

Ранее мы писали, что в Казани начали готовить ливневую канализацию к таянию снега. Городские службы вскрывают колодцы, промывают трубы и следят за опасными участками.

