Россиянам объяснили, как оплачивать ЖКХ за март
С марта вступил в силу новый порядок оплаты.
Если человек получил квитанцию с прежней датой платежа (10 апреля), то нужно обратиться в управляющую компанию. В случае отказа от внесения правок в квитанцию следует подать жалобу в Жилинспекцию или Роспотребнадзор, заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Его слова приводит РИА Новости.
По новым правилам, которые начали действовать с 1 марта, россияне до пятого числа должны получить платежные документы за жилое помещение и коммунальные услуги. Внесение платы — до 15-го числа.
Если дата в квитанции неверная, то УК могут наказать административным штрафом. Для юрлиц сумма составит от пяти до десяти тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах. Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.
