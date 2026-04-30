ЖКХ
30 апреля 13:21
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Водоснабжение в Советском районе частично отключили из-за аварии

Работы ведутся до 18 часов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Советском районе Казани отключили водоснабжение из-за аварийной ситуации на водопроводе, ремонтные работы проводятся на улице Космонавтов, 21. Об этом сообщает «Водоканал».

Вода отключена в домах на улицах Академика Губкина (дома 2а, 14) и Космонавтов (дома 7, 9, 11, 11а, 11б, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 29б, 29в, 29/1, 39, 39а, 39б, 41, 41а, 41б, 42, 49, 49а, 51, 53, 55). Работы будут проводиться 18:00 30 апреля.

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку после сообщений о вонючей воде в домах Осиново. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

