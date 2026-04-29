ЖКХ
29 апреля 00:27
Автор материала:«Вечерняя Казань»

За не вывоз мусора с казанской улицы «УК ПЖКХ» привлекли к ответственности

Отходы скопились во дворе дома по улице Волгоградской.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Прокуратура Московского района Казани, проверив соблюдение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в деятельности ООО «УК ПЖКХ», выявила нарушения.  

Так, было установлено, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами больше трех дней не вывозил мусора со двора многоквартирного дома по улице Волгоградской Казани. В итоге  здесь скопилось большое количество отходов.  

В отношении должностного лица «УК ПЖКХ» прокуратура возбудила административное дело за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления.  

Нарушителя оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Ранее сообщалось, что по настоянию прокуратуры жильцам казанского общежития пересчитали плату за воду. Сумма превысила 280 тысяч рублей.

