За не вывоз мусора с казанской улицы «УК ПЖКХ» привлекли к ответственности
Отходы скопились во дворе дома по улице Волгоградской.
Прокуратура Московского района Казани, проверив соблюдение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в деятельности ООО «УК ПЖКХ», выявила нарушения.
Так, было установлено, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами больше трех дней не вывозил мусора со двора многоквартирного дома по улице Волгоградской Казани. В итоге здесь скопилось большое количество отходов.
В отношении должностного лица «УК ПЖКХ» прокуратура возбудила административное дело за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления.
Нарушителя оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Ранее сообщалось, что по настоянию прокуратуры жильцам казанского общежития пересчитали плату за воду. Сумма превысила 280 тысяч рублей.
