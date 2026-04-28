Прокуратура проводит проверку после сообщений о вонючей воде в домах Осиново
При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
После публикации «Вечерней Казани» о грязной воде из кранов в ЖК «Радужный» поселка Осиново за дело взялась прокуратура.
Надзорное ведомство проверит ООО «УК Осиново», а также исполком Осиновского сельского поселения на предмет соблюдения требований законодательства в сфере ЖКХ. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщили в ведомстве.
Напомним, в редакцию обратилась жительница. Она написала, что вода в доме ржавая и с ужасным запахом. После нее появляется зуд и выпадают волосы. Жители моют сантехнику каждый день. А в ресурсоснабжающей организации заверяют, что каждый день берут пробы и все показатели в норме.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Жителей ожидает ухудшение погодных условий, предупреждают синоптики.
Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Нападавшего задержали.
Поезда будут следовать без промежуточных остановок.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.