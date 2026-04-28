ЖКХ
28 апреля 15:30
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Прокуратура проводит проверку после сообщений о вонючей воде в домах Осиново

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Прокуратура проводит проверку после сообщений о вонючей воде в домах Осиново

Автор фото: соцсети

После публикации «Вечерней Казани» о грязной воде из кранов в ЖК «Радужный» поселка Осиново за дело взялась прокуратура.

Надзорное ведомство проверит ООО «УК Осиново», а также исполком Осиновского сельского поселения на предмет соблюдения требований законодательства в сфере ЖКХ. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщили в ведомстве.

Напомним, в редакцию обратилась жительница. Она написала, что вода в доме ржавая и с ужасным запахом. После нее появляется зуд и выпадают волосы. Жители моют сантехнику каждый день. А в ресурсоснабжающей организации заверяют, что каждый день берут пробы и все показатели в норме.

