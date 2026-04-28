Столица республики стала одним из лидеров по количеству нарушений в Татарстане.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани нарушителям жилищного законодательства выписали штрафы на 2,3 миллиона рублей, сообщили в Жилинспекции республики по итогам проверок в первом квартале.

Всего в Татарстане было обследовано 557 домов, в которых специалисты выявили 1103 нарушения жилищного законодательства. Больше всего их обнаружили в Альметьевском районе – 294 случая, далее идут Казань (207 нарушений) и Набережные Челны (189 нарушений). Заметное количество нарушений в Нижнекамском (94), Бугульминском (55), Зеленодольском (54) и Чистопольском (49) районах.

Были составлены 393 протокола, выдано 312 предписаний об устранении выявленных недостатков. Общая сумма назначенных штрафов превысила 13 миллионов рублей. Наибольшие суммы штрафов уплачены в Альметьевском районе – около 3 миллионов рублей. В Казани и Набережных Челнах нарушители выплатили по 2,3 миллиона рублей.

Помимо этого, УК, поставщикам коммунальных услуг и исполкомам было объявлено 1981 предостережение.

Ранее стало известно, как татарстанцы становятся жертвами ошибок в квитанциях за ЖКУ.

