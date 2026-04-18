Адресность программы заставляет татарстанцев относиться к покупке жилья более вдумчиво.

Сегодня потенциальному покупателю в Казани, приобретающему квартиру для жизни, нужно иметь на руках 10 миллионов рублей, отметил нашему изданию коммерческий директор компании «Альтера» Александр Столяров. Далеко не каждая семья располагает такой суммой, говорит он.

Собеседник пояснил, на основании чего им сделаны такие выводы: сегодня квартира самой маленькой планировки в столице Татарстана составляет порядка 50 квадратных метров и стоит примерно 12 миллионов рублей. Он оценивает рынок недвижимости как достаточно активный «с позиции вторичной недвижимости».

— Она «готовая», и ее цена чуть ниже, чем на рынке новостроек. При этом у тех, кто планирует сделки с недвижимостью, появляется возможность сегодня купить, а, условно, уже завтра заехать в свою квартиру и жить в ней, — подчеркнул Александр Столяров.

К тому же, напоминает коммерческий директор компании «Альтера», за последние несколько лет скопился большой отложенный спрос, и люди, устав ждать улучшения рыночных условий или снижения ставок, начали постепенно адаптироваться к сегодняшней ситуации на рынке жилья. Сегмент новостроек, по его словам, также демонстрирует активную динамику.

Но сейчас, когда семейная ипотека стала фактически адресной программой (с 1 февраля этого года ее можно взять лишь один раз на семью), покупатели относятся к ней уже более вдумчиво, заметил эксперт. Они приобретают или планируют приобрести жильё исключительно для собственного проживания. Это, делает вывод Александр Столяров, свидетельствует о том, что изменение условий семейной ипотеки вывело с рынка инвесторов, ранее покупавших объекты по низким ставкам «на будущее» для детей или под сдачу в аренду.

Подробнее о том, как участники рынка расценивают новые инициативы регионов и властей в отношении льготных программ — в аналитическом материале «Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке».





