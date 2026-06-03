Андрей Шаров: «Лучше всего будут себя чувствовать ретейлеры эконом-формата»
Торговые сети адаптируются под спрос через дискаунтеры, собственные торговые марки, промокампании и магазины «у дома».
Ретейлеры будут адаптироваться под спрос через форматы экономии: дискаунтеры, собственные торговые марки, более точные промокампании и компактные магазины «у дома». Таким мнением с «Вечерней Казанью» поделился аналитик ФГ «Финам» Андрей Шаров. В качестве примера удачной адаптации он привел «Чижик» у X5, который растет значительно быстрее основного бизнеса группы.
— В нынешних экономических условиях лучше себя будут чувствовать сети, которые смогут предложить покупателю возможность экономить, но при этом не разрушить собственную рентабельность, так как дискаунтеры менее рентабельны, чем более среднебюджетные магазины, — рассуждал эксперт.
Напомним, что, по оценке аналитического агентства Infoline, в первом квартале 2026 года темпы роста выручки совокупно у десяти крупнейших ретейлеров замедлились до 11,8%. В первом квартале 2025 года динамика этого показателя составляла 16,9%. Шаров добавил, что продажи продовольственных товаров сократились не только из-за изменения потребительского поведения, но и из-за более низкой инфляции. В предыдущие годы выручка во многом росла за счет цен, а сейчас этот фактор становится слабее. Но в целом покупатель действительно стал рациональнее и экономнее. Давление на рентабельность, скорее всего, сохранится. Ретейлеры сталкиваются с ростом перечисленных расходов, но не всегда могут полностью переложить эти издержки в цену, потому что потребитель стал чувствительнее к цене на фоне высокой накопленной инфляции в продуктовой корзине за последние пару лет.
Рынок Татарстана будет развиваться в рамках общероссийских темпов, спрогнозировал собеседник издания. Но в крупных городах, прежде всего в Казани, конкуренция будет выше из-за высокой плотности сетей и развития доставки.
Ранее «Вечерняя Казань» рассказывала, что в условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Торговые сети подстраиваются под спрос, сокращая ассортимент в пользу более ходовых товаров, открывая больше магазинов формата «у дома». Подробнее читайте в нашем аналитическом материале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Женщина временно переписала недвижимость по просьбе ухажера для ускоренного гражданства, но обратно ее не получила. В то же время случилось несчастье — сын пропал на СВО, теперь время уходит на поиски, а беженец успешно отвоевывает дом.
Фемида признала, что Инесса Куляжева недополучила более пяти миллионов рублей при разводе с замруководителя исполкома Казани, — это ломает обвинение по уголовному делу женщины.
Решение взыскать со спортсменки 100 тысяч рублей в пользу пострадавшей соперницы могло стать прецедентом. Однако известной российской баскетболистке удалось отстоять дочь, а заодно и здравый смысл.
Исполком Казани утвердил строительство ЖК около известного авторынка, после чего появились слухи о и его сносе. Одни уверены, что былая популярность уже не вернется, но есть и те, кто пророчит автоточке наплыв клиентов из-за новостроек.
На момент аварии, в котором погибла несовершеннолетняя девушка, машина каршеринга могла быть неисправна. Истину пытается установить адвокат 19-летнего водителя, но это ли стало причиной трагедии?