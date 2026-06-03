Торговые сети адаптируются под спрос через дискаунтеры, собственные торговые марки, промокампании и магазины «у дома».

Автор фото: пресс-служба ФГ «Финам»

Ретейлеры будут адаптироваться под спрос через форматы экономии: дискаунтеры, собственные торговые марки, более точные промокампании и компактные магазины «у дома». Таким мнением с «Вечерней Казанью» поделился аналитик ФГ «Финам» Андрей Шаров. В качестве примера удачной адаптации он привел «Чижик» у X5, который растет значительно быстрее основного бизнеса группы.

— В нынешних экономических условиях лучше себя будут чувствовать сети, которые смогут предложить покупателю возможность экономить, но при этом не разрушить собственную рентабельность, так как дискаунтеры менее рентабельны, чем более среднебюджетные магазины, — рассуждал эксперт.

Напомним, что, по оценке аналитического агентства Infoline, в первом квартале 2026 года темпы роста выручки совокупно у десяти крупнейших ретейлеров замедлились до 11,8%. В первом квартале 2025 года динамика этого показателя составляла 16,9%. Шаров добавил, что продажи продовольственных товаров сократились не только из-за изменения потребительского поведения, но и из-за более низкой инфляции. В предыдущие годы выручка во многом росла за счет цен, а сейчас этот фактор становится слабее. Но в целом покупатель действительно стал рациональнее и экономнее. Давление на рентабельность, скорее всего, сохранится. Ретейлеры сталкиваются с ростом перечисленных расходов, но не всегда могут полностью переложить эти издержки в цену, потому что потребитель стал чувствительнее к цене на фоне высокой накопленной инфляции в продуктовой корзине за последние пару лет.

Рынок Татарстана будет развиваться в рамках общероссийских темпов, спрогнозировал собеседник издания. Но в крупных городах, прежде всего в Казани, конкуренция будет выше из-за высокой плотности сетей и развития доставки.

Ранее «Вечерняя Казань» рассказывала, что в условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Торговые сети подстраиваются под спрос, сокращая ассортимент в пользу более ходовых товаров, открывая больше магазинов формата «у дома». Подробнее читайте в нашем аналитическом материале.