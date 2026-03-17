Сокращение разрыва между увеличением заработка и темпами роста производительности труда.

В декабре 2025 года рост средней начисленной зарплаты замедлился в номинальном выражении до 8,1% год к году против 12,8% в ноябре. Замедление роста зарплат стало последствием естественного последствия охлаждения роста экономической активности, при котором острота дефицита трудовых ресурсов также ослабляется. Об этом «Вечерней Казани» рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Она уточнила, однако, что при анализе годовой динамики зарплат за декабрь необходимо учитывать технический фактор столь сильного замедления роста: эффект очень высокой базы декабря 2024 года, когда зарплаты выросли на 21,9% в номинальном выражении.

Напомним, что, по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в декабре 2025 года средняя зарплата по России достигла 139,7 тысячи рублей. За месяц показатель резко вырос более чем на 40 тысяч: еще в ноябре он составлял 98,2 тысячи рублей. Беленькая пояснила, что увеличение зарплат в декабре имеет сезонный характер, и это связано с выплатой годовых премий, а также с практикой многих компаний по переносу сроков выплат годовых премий с первого квартала 2025 года на конец 2024 года из-за налоговой оптимизации перед вступлением в силу новой шкалы прогрессии НДФЛ с января 2025 года.

Проанализировав данные Росстата за 2017—2023 годы, эксперт заметила, что средняя зарплата за декабрь оказывается примерно на 34% выше среднегодовой. Исключением стал декабрь 2024 года, когда она заметно оторвалась от этой сезонности и достигла 44% от среднегодовой. В декабре 2025 года рост средней начисленной зарплаты замедлился в номинальном выражении до 8,1% год к году против +12,8% год к году в ноябре, в реальном выражении до 2,4% после +5,8% в предыдущем месяце.

— В целом рост зарплат в России в номинальном выражении в 2025 году составил 13,5% (против 19% в 2024 году), в реальном 4,4% (по сравнению с 9,7% в 2024 году). Таким образом, темпы роста зарплат замедляются и сокращается их разрыв с темпами роста производительности труда, что Банк России считает важным условием снижения устойчивого инфляционного давления.

В 2026 году эксперт ожидает дальнейшего замедления номинального роста зарплат до 8-9%.

Ранее аналитический отдел «Вечерней Казани» выяснил, что номинальные среднемесячные зарплаты растут неравномерно по отраслям, а в реальном выражении лишь незначительно догоняют инфляцию.