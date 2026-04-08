Отсутствие погашения задолженности напрямую повлияет на банковский сектор.

По данным Нацбанка по Татарстану, объем просроченной задолженности в республике в 2025 году составил 41,1 миллиарда рублей. Ее доля в общем объеме выданных кредитов выросла за год с 2,8 до 3,5%. Если тренд на рост просрочки продолжится, есть все основания говорить о массовом банкротстве граждан, уверена кандидат экономических наук, отраслевой эксперт Ольга Горюкова. Отсутствие погашения задолженности будет напрямую влиять на банковский сектор: банки будут вынуждены формировать под такие кредиты повышенные резервы в размере 100% от объема задолженности, которые в этих же суммах будут увеличивать расходы и снижать финансовый результат банков и банковской системы в целом.

— Рост просрочки не позволит банкам производить в достаточном размере оплату налога на прибыль, следовательно, налоговая и бюджетная система России недополучит от банковского сектора налоговых доходов части запланированных поступлений, тем самым увеличивая дефицит бюджета, — пояснила собеседница.

Эксперт допустила, что из-за высокой долговой нагрузки и невозможности исполнять кредитные обязательства будет расти количество банкротств граждан. Это может коснуться и Татарстана в 2026 году. Чтобы такого не произошло, необходимо следить за этим трендом и одновременно искать компромиссные варианты на уровне банков республики. Например, предлагать программы реструктуризации задолженности гражданам, оказавшимся в затруднительной жизненной ситуации. Важно помочь человеку вернуться к состоянию платежеспособности, дать ему время для решения своих временно возникших трудностей, не доводя человека до банкротства.

Главную роль в накоплении неплатежей, по мнению Горюковой, сыграло отсутствие достаточного темпа в повышении реальных доходов населения в условиях роста уровня потребительских цен.

— Одни работодатели готовы ежегодно индексировать зарплаты своим сотрудникам, другие, напротив, отказываются от каких-либо повышений зарплаты. Поэтому население Татарстана чувствует инфляцию по-разному: согласитесь, что при индексации и повышении зарплаты рост цен не так ощутим, как при его отсутствии, — рассуждала эксперт.

Горюкова обратила внимание, что некоторые банки предлагают заемщикам реструктуризацию задолженности по внутренним программам. Но такая опция, как правило, обходится клиенту недешево: за реструктуризацию, снижение платежа, а также продление срока действия договора действует комиссия. Банки также могут предложить клиенту помощь в реализации имущества из-под залога для последующего направления полученной суммы для закрытия ссудной задолженности по ипотеке в полном объеме. Регулятор, со своей стороны, в информационных встречах с банковским сообществом обращает внимание, что к клиентам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, необходим индивидуальный подход. Клиентам также должны предлагаться кредитные каникулы, предусмотренные законодательством.

Ранее аналитический отдел «Вечерней Казани» выяснил, что татарстанцы копят долги из-за высокой инфляции и падающих доходов. Эксперты прогнозируют, что уровень просроченных платежей продолжит умеренно расти, но не достигнет критической точки. Подробнее читайте в материале.