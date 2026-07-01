Белорусский бензин АИ-92 подорожал в России в два раза
Продажи топлива НПЗ страны-партнера выросли с 3,06 тысячи тонн до 6,54 тысячи тонн.
Цены на белорусский бензин АИ-92, который поставляется в Россию, за два месяца выросли в 1,8 раза, только за неделю поднявшись на шесть процентов. Тонна этого топлива стоит 127 тысяч рублей по актуальным данным, сообщает «Ъ».
Продажи топлива белорусских НПЗ выросли с 3,06 тысячи тонн до 6,54 тысячи тонн. Всего с 1 по 26 июня было реализовано 79,38 тысячи тонн, хотя еще годом ранее динамика в этой части была минимальной.
По мнению участников энергорынка, лишь два белорусских НПЗ могут обеспечить Москву и область, однако мощности заводов все же ограничены. При этом бензин страны-партнера отгружается без переносов и срывов за 30 дней, в то время как российские сделки затягиваются на два месяца, а условия ежедневно меняются. Независимый эксперт Сергей Правдин подчеркивает, что белорусские цены являются единственным индикатором ценообразования на рынке России, поскольку они не регулируются искусственно.
Напомним, что на АЗС Татнефти вновь ввели ограничения. Для обычных покупателей лимит составил 30 литров бензина всех марок и 60 литров дизельного топлива на одну машину
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