Экономика
19 марта 10:57
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Дерипаска заявил об отсутствии у России желания реализовать потенциал экономики

Темпы роста близки к нулю, предупредил предприниматель.

Дерипаска заявил об отсутствии у России желания реализовать потенциал экономики

Автор фото: Олег Владимиров / РИА Новости

Потенциал экономического роста в России огромен, однако желание его реализовать отсутствует, заявил миллиардер Олег Дерипаска в своем телеграм-канале.

Предприниматель напомнил, что ранее Федеральный резерв США решил продолжить политику низких ставок на уровне 3%, чтобы не допустить замедления экономического роста, при этом третий квартал 2025 года Штаты завершили с ростом около 4,4%.

«Очень ждем такой же решимости от отечественных макроэкономистов из ЦБ», - написал Дерипаска.

Номинальный ВВП США составляет примерно 31,4 триллиона долларов, а ВВП России в 2025 году — 2,5 триллиона долларов. Российскому ВВП за 10 лет нужно достигнуть 4,5 триллиона долларов, чтобы можно было достойно обустроить страну, полагает миллиардер.

«Несложно подсчитать, какие темпы роста для этого нужны… Но в прошлом году, как, впрочем, и в планах на этот, темпы роста близки к нулю», - подчеркнул Дерипаска.

Ранее сообщалось, что в начале весны 2026 года экономика России оказалась в одном шаге от стагфляции, которая представляет собой крайне неблагоприятное состояние экономики, сочетающее застой производства, высокий уровень безработицы и стремительный рост цен. Темпы роста потребительских цен в России остаются высокими, несмотря на замедление инфляции. Одновременно стагнация наблюдается в большинстве гражданских отраслей экономики, а прибыль предприятий стремительно сокращается.

