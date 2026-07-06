Экономика
6 июля 17:24
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«Вечерняя Казань»

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Казань попала в топ-30 по самым высоким зарплатам

Больше всех в городе зарабатывают сотрудники банков.

Казань попала в топ-30 по самым высоким зарплатам

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Столица Татарстана оказалась на 26 месте среди других городов по зарплатам в отраслях. Здесь больше всех зарабатывают сотрудники сферы банков и финансовых услуг. Средняя зарплата по отрасли — 163 тысячи рублей. А средняя номинальная заработная плата в Казани — 112 тысяч рублей, посчитали РИА Новости.

Лидирует в рейтинге Южно-Сахалинск. Самые высокие зарплаты там — у работников добывающей отрасли (528 тысяч рублей). На втором месте — Москва. В столице тоже больше всего зарабатывают сотрудники сферы банков и финансовых услуг (398 тысяч). Топ-3 закрывает Красногорск, где больше всего платят ИТ-специалистам (368 тысяч).

На последних местах Элиста и Магас — в обоих городах самые высокооплачиваемые профессии — госслужащие, которые зарабатывают 69 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Татарстане почти достигла 100 тысяч рублей. Сумма выросла на 16,3 процента за год. Но с учетом инфляции реальный рост составил 8,8 процента.

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