Производителям дизеля могут временно запретить экспорт, сообщил Новак
Ограничение предлагается ввести на несколько месяцев.
Российские власти намерены ввести временный запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Однако запасы сейчас в избытке. Мера поможет обеспечить предложение в большем объеме, считает вице-премьер России Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.
«У нас дизеля в избытке, поэтому для наполнения внутреннего рынка в большем объеме и пополнения остатков достаточно нескольких месяцев», - отмечает Новак. Он добавил, что проведет совещание по ситуации на рынке топлива, на котором в том числе рассмотрят возможность запрета экспорта дизеля для производителей.
Ранее сообщалось, что на всех нефтеперерабатывающих заводах увеличили мощности использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Минэнерго контролирует графики поставок и постоянно оптимизирует сроки.
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