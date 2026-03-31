В республике фиксируют увеличение объемов, но потерь оказалось больше.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В январе — феврале текущего года индекс промышленного производства составил 103,6 процента, в феврале — 102 процента, а в январе — 99,4 процента. Этот показатель рассчитывается исходя из объемов выпуска продукции и предоставления услуг, например водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов. Это следует из информации Татарстанстата.



Объемы добычи ископаемых выросли за год на 2,1 процента, энергетика подросла почти на 12 процентов. Обрабатывающие отрасли показали рост на 1,3 процента. Производство, связанное с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, опустилось более чем на три процента.



Значительный рост показала сфера ремонта машин и техники — +38,3 процента по сравнению с прошлым февралем. Отрицательную динамику отметили в отрасли изготовления машин и оборудования — минус 35,5 процента, а также металлургии — минус 22,5 процента. В этот список также вошли производство кожаных, резиновых и пластмассовых изделий, мебели, компьютеров, продуктов и одежды.



Ранее сообщалось, что при этом Татарстан занимает четвертое место в России и первое место в ПФО по объемам производства сельхозпродукции. Только объем производства молока составил почти 2,5 миллиона тонн.

