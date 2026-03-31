Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За 2025 год 889 сотрудников КАМАЗа не заплатили налоги и сборы, сообщила на совещании в мэрии начальник инспекции Федеральной налоговой службы Набережных Челнов Диана Сагетдинова.

Общий долг по имущественным налогам составляет 5,9 миллиона рублей. Количество камазовцев — должников по налогам в начале марта составляло 1018 человек с задолженностью в 7 миллионов рублей. Изначально сумма составляла 13 миллионов рублей, долги были у более чем 3 тысяч сотрудников.

Ранее сообщалось, что от директора строительной компании «Зубр Инжиниринг» в Татарстане добились полного погашения налоговой задолженности предприятия, поэтому уголовное дело на нее было закрыто. В ходе проверки полицейские выяснили, что директор компании вносила в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с 17 «проблемными» контрагентами. В результате руководитель уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, а также налога на прибыль организации на общую сумму более 41 миллиона рублей.

