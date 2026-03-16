Происшествия
16 марта 21:11
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Налоговое дело на 41 млн, возбужденное на бизнесмена в Татарстане, закрыли

Руководитель полностью погасила имевшуюся задолженность.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

От директора строительной компании «Зубр Инжиниринг» в Татарстане добились полного погашения налоговой задолженности предприятия, поэтому уголовное дело на нее было закрыто. Об этом сообщили в Следственном комитете и МВД по республике.

В ходе проверки полицейские выяснили, что директор компании вносила в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с 17 «проблемными» контрагентами. В результате руководитель уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, а также налога на прибыль организации на общую сумму более 41 миллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов, после этого директор полностью погасила имевшуюся задолженность по налогам. Следователь принял решение о прекращении в отношении нее уголовного дела.

Ранее сообщалось, что главу села под Казанью лишили должности из-за акций жены на 24 миллиона рублей. Решение принял суд.

