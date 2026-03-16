Налоговое дело на 41 млн, возбужденное на бизнесмена в Татарстане, закрыли
Руководитель полностью погасила имевшуюся задолженность.
От директора строительной компании «Зубр Инжиниринг» в Татарстане добились полного погашения налоговой задолженности предприятия, поэтому уголовное дело на нее было закрыто. Об этом сообщили в Следственном комитете и МВД по республике.
В ходе проверки полицейские выяснили, что директор компании вносила в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с 17 «проблемными» контрагентами. В результате руководитель уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, а также налога на прибыль организации на общую сумму более 41 миллиона рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов, после этого директор полностью погасила имевшуюся задолженность по налогам. Следователь принял решение о прекращении в отношении нее уголовного дела.
