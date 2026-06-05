Республика разделила лидерскую позицию с Москвой.

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Занявший первое место в Нацрейтинге состояния инвестклимата в России Татарстан отметил президент страны Владимир Путин, который выступил во время пленарного заседания на ПМЭФ-2026.

Напомним, республика разделила лидерскую позицию с Москвой.

По словам Путина, суверенитет определяется не только силой столицы — важно, чтобы каждый регион создавал рабочие места. Поэтому федеральный центр будет и дальше оказывать финансовую поддержку регионам, подчеркнул президент. За два года регионам списали бюджетные кредиты на 440 миллиардов рублей, а до конца 2030 года правительство поможет им еще на 700 миллиардов, уточнил президент.

Ранее говорилось, что уровень инфляции в России приближается к 5,2%. Важно, чтобы экономический рост был сбалансирован, опирался на внутренний рост, подчеркнул президент.

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