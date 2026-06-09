Вложения в некоторые криптовалюты планируют ограничить
Речь идет о риске для инвесторов.
Российское правительство намерено ограничить вложения в отдельные криптовалюты, которые могут оказаться потенциально рискованными для инвесторов. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его слова приводят «Известия».
Неквалифицированным инвесторам разрешат покупать пять крупнейших по капитализации цифровых активов: Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB и USDC. Однако по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, вопрос допуска к операциям с USDT и BNB стал одним из ключевых при подготовке законопроекта о регулировании крипторынка ко второму чтению в Госдуме. Если доступ к ним будет, то появятся дополнительные механизмы защиты инвесторов.
К примеру, могут ввести специальные комиссии или рекомендации, которые будут стимулировать россиян выбирать другие цифровые активы. Рассматривался и полный запрет, но пришли к мнению, что защитных механизмов должно быть достаточно. Основной риск стейблкоинов заключается в возможности их эмитентов заблокировать активы пользователей.
Ранее сообщалось, что из-за новых санкций у россиян на криптобиржах заморозили 10 миллионов долларов. Bybit, Binance, Bitget и другие платформы начали помечать цифровые активы, связанные с российскими сервисами, попавшими под британские ограничения как «грязные».
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