Новые летние веранды появятся в нескольких районах Казани
Также в парке «Черное озеро» планируется открыть книжный магазин площадью до 50 квадратных метров.
В нескольких районах Казани появятся новые летние веранды, постановление проходит антикоррупционную экспертизу.
Сезонные кафе появятся на улицах Баумана (веранды рядом с «Домом чая», отелем «Регина», ресторанами «Супра» и «Мархаба»), Петербургской, Некрасова и Кави Наджми, 10. Также в Приволжском районе веранды откроются на улицах Шаляпина, 26 и Зорге, 82.
В Советском районе веранды откроют на проспекте Альберта Камалеева, 26/12 и улице Ю. Фучика, 143, а в Московском районе летнее кафе появится на улице Декабристов, 79.
Также книжный магазин площадью до 50 квадратных метров откроют в парке «Черное озеро», а мобильные торговые точки с мороженым и напитками — на набережной озера Кабан. Вендинговые аппараты появятся на обновленном бульваре по улице Серова.
Ранее сообщалось, что Госалкогольинспекция займется проверкой в Татарстане веранд с продажей алкоголя. Новые правила вступили в силу с 1 марта 2026 года.
