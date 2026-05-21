Также в парке «Черное озеро» планируется открыть книжный магазин площадью до 50 квадратных метров.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В нескольких районах Казани появятся новые летние веранды, постановление проходит антикоррупционную экспертизу.

Сезонные кафе появятся на улицах Баумана (веранды рядом с «Домом чая», отелем «Регина», ресторанами «Супра» и «Мархаба»), Петербургской, Некрасова и Кави Наджми, 10. Также в Приволжском районе веранды откроются на улицах Шаляпина, 26 и Зорге, 82.

В Советском районе веранды откроют на проспекте Альберта Камалеева, 26/12 и улице Ю. Фучика, 143, а в Московском районе летнее кафе появится на улице Декабристов, 79.

Также книжный магазин площадью до 50 квадратных метров откроют в парке «Черное озеро», а мобильные торговые точки с мороженым и напитками — на набережной озера Кабан. Вендинговые аппараты появятся на обновленном бульваре по улице Серова.

Ранее сообщалось, что Госалкогольинспекция займется проверкой в Татарстане веранд с продажей алкоголя. Новые правила вступили в силу с 1 марта 2026 года.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.