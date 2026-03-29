Ряд домов Вахитовского района Казани на сутки останется без воды
На участке будут подключать водопровод к централизованным сетям.
В домах по четырем улицам Вахитовского района Казани временно отключат воду. Специалисты займутся подключением участка водопровода по улице Габдуллы Тукая к централизованным сетям водоснабжения.
Воды не будет с 9:00 31 марта до 9:00 1 апреля по следующим адресам:
улица Ахтямова, 1, 6; 7, 14, 16, 18а; 18/94.
улица Габдуллы Тукая, 89, 91, 91а, 94/18, 97, 97 корп.1, 97а корп.1, 102, 102а, 104, 106а; 108, 110, 112, 112г, 114, 114а.
улица Шигабутдина Марджани, 40, 42а, 44.
улица КСКа, 3.
Заявки на автоцистерны можно подать по телефону аварийно-диспетчерской службы: +7(843)231-62-60, напомнили в Водоканале.
Ранее сообщалось, что в центре Казани перекроют несколько улиц из-за форума «Россия — Исламский мир». Под запрет попадут и электросамокаты.
