Рабочие уже начали заниматься отделочными работами и установкой инженерных сетей, а в скором времени за дело примутся архитекторы для отделки платформы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Монолитные работы и кирпичная кладка на строящейся станции «Тулпар» («Сахарова») в столице республики полностью завершены. В помещениях ведутся отделочные работы — штукатурка, покраска, укладка плитки и прочее. На самой платформе уже появился гранит. Начаты работы по внутренней инженерии – рабочие занимаются вентиляцией, освещением, водопроводом и канализацией. О ходе возведения Второй линии казанского метро «Вечерней Казани» рассказали в Минстрое Татарстана.

На «Сахарова» еще предстоит выполнить архитектурную отделку станции, монтаж верхнего строения пути, внутренние слаботочные инженерные системы, заняться энергоснабжением станции и ее благоустройством.

«Объект «Первый участок второй линии метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова» включает в себя строительство четырех станционных комплексов: станция «Сахарова», станция «Ломжинская», станция «10й микрорайон» и станция «Фучика». Ведутся работы по устройству железобетонных конструкций, устройству кирпичной кладки, отделочные работы – штукатурка покраска, устройство гранита, начат монтаж внутренних инженерных коммуникаций (электрика, водопровод, вентиляция). На сегодняшний день ведутся работы по всем четырем станциям: «Сахарова» — 63 процента, «Ломжинская» – 40 процентов, «10-й микрорайон» - 60 процентов, «Фучика» - 30 процентов», — ответили нашей редакции в ведомстве.

Ранее в большом материале «Вечерней Казани» мы писали о том, как вторая ветка будет выглядеть в завершенном виде. Линия пройдет под улицами Юлиуса Фучика – Академика Сахарова – Космонавтов (Советская площадь) – Компрессорная – Футбольный стадион – Маршала Чуйкова – Волгоградская – Восстания и охватит микрорайоны с наибольшими пассажиропотоками.

