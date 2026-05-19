Летние каникулы у школьников начнутся на несколько дней раньше
Решение было принято из-за ЕГЭ.
Школьники невыпускных классов в 2026 году уйдут на летние каникулы с 27 мая, а учеба завершится 26 мая. Об этом рассказал директор лицея МПГУ и эксперт Минпросвещения Игорь Якимов, уточнив, что школы заранее готовят помещения под пункты проведения ЕГЭ, передает ТАСС.
ЕГЭ в 2026 году стартует с 1 июня. Таким образом, между окончанием учебы и началом экзаменов будет несколько дней, которые используются для подготовки школ к проведению экзамена. Из-за этого у учащихся невыпускных классов появились дополнительные дни отдыха с 27 по 31 мая включительно.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов говорил, что отдых помогает подросткам вернуться к занятиям с новыми силами. Будут работать детские центры и пришкольные лагеря. Кроме того, школьники могут участвовать в спортивно-оздоровительных мероприятиях, конкурсах, игровых занятиях и мастер-классах.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.
Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Активно идет нерест карася и леща.
Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.