На прошлой неделе ажиотаж на заправках докатился и до столицы Татарстана, отметил Ильсур Метшин.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Нехватка топлива повлияла не только на обычных автомобилистов, но и на городской транспорт. Подробнее об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли Ильдар Шакиров.

Всего в Казани работает 615 автобусов – 60 процентов из них ездит на газомоторном топливе, поэтому проблем с ними не было. Однако неудобства возникли с остальными автобусами.

- Из-за скачка цен на топливо поставщики, которые ранее поставляли топливо на базы автотранспортных предприятий, не смогли исполнять свои обязательства вовремя, - отметил Шакиров.

Транспорт временно переориентировали для заправки на общую сеть АЗС – на заправках появились большие очереди. Проблему помогли решить в «ТАИФ» – они выделили отдельную заправку для техники всех городских служб. Шакиров подчеркнул, что сейчас ажиотаж уже снижается. Надеемся, что в ближайшее время сможем вернуться в нормальный режим работы, добавил спикер.

- Городские службы и муниципальные предприятия — такие же потребители бензина, как и автомобилисты. Наша работа — обеспечить бесперебойную работу городского хозяйства, общественного транспорта, обеспечения продовольствием детсадов, больниц, пришкольных, загородных лагерей, уборки улиц — всё это без ГСМ не получается. Поэтому никаких сбоев на сегодня нет, коллеги проводят большую работу, — добавил мэр Казани Ильсур Метшин.

Надеемся, что в условиях турбулентности мы будем выполнять все возложенные на город обязанности, заключил мэр.

Ранее мы писали материал, что казанские заправки все ещё страдают от отсутствия бензина, но очереди стали меньше. Последние дни оказались для водителей непростыми: в очередях за бензином приходилось стоять по несколько часов. Для контроля за ситуацией в Татарстане даже создали оперштаб. Рассказываем, что происходит на казанских АЗС.

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