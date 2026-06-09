Общество
9 июня 08:46
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«Вечерняя Казань»

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«АвтоВАЗ» показал гоночную Lada Niva Sport Turbo с мотором на 280 лошадиных сил

Два таких автомобиля будут участвовать в чемпионате России по ралли-рейдам.

«АвтоВАЗ» показал гоночную Lada Niva Sport Turbo с мотором на 280 лошадиных сил

Автор фото: sportandbets.com

На фестивале «Шелковый путь» в московских «Лужниках» «АвтоВАЗ» представил новинку, от которой у поклонников внедорожников загорелись глаза. Это раллийная LADA Niva Sport Turbo, и она серьёзно отличается от обычной «Нивы».

Под капотом — турбированный двигатель объёмом 1,6 литра, который выдаёт 280 лошадиных сил. Для сравнения, у гражданской версии всего 122 силы. Автомобиль получил секвентальную коробку передач, полностью перестроенную подвеску, усиленные тормоза и, разумеется, полный привод. Это настоящий боевой снаряд, а не просто городской внедорожник с яркими наклейками.

Два таких болида в этом году примут участие в чемпионате России по ралли-рейдам. За руль сядут опытные гонщики — победители «Шелкового пути» Дмитрий Воронов и Кирилл Еникеев, а также призёры первого этапа чемпионата Михаил Митяев и Егор Охотников. Прототип уже обкатали на прошлогоднем «Шелковом пути» и на астраханской бахе «Золото Кагана».

Ну а для тех, кто хочет просто «Ниву» для повседневной езды, доступна гражданская LADA Niva Sport. Её 122-сильный мотор разгоняет машину до сотни за 11,8 секунды, а цены стартуют от 1 миллиона 734 тысяч рублей.

Напомним, на ПМЭФ показали и обновлённую Niva Legend — её серийное производство начнётся 20 июля.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» назвал дату запуска производства гибридных фургонов SKM. Начать планируется в 2027 году.

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