Финансовые организации проверяют документы жителей через базы МВД, но по неизвестным причинам произошел сбой.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 15 апреля российские банки отключили от Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), где организации проверяют паспорта клиентов через базы МВД. Из-за сбоя СМЭВ столкнулся с большим количеством жалоб, сообщает Forbes.

Как заявили в Ассоциации больших данных, причины, как и сроки возобновления доступа, неизвестны. Из-за поломки во многих банках встала работа. В Минцифры массовый сбой вообще отрицают. В ведомстве уверены, что отключение было произведено намеренно.

Ранее сообщалось, что в 1 апреля в России заработали новые правила при переводе денежных средств. Изменения коснутся исключительно переводов в бюджетную систему страны (налоги, сборы, штрафы) и платежей на казначейские счета.

