Банки в России потеряли доступ к паспортным данным клиентов
Финансовые организации проверяют документы жителей через базы МВД, но по неизвестным причинам произошел сбой.
С 15 апреля российские банки отключили от Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), где организации проверяют паспорта клиентов через базы МВД. Из-за сбоя СМЭВ столкнулся с большим количеством жалоб, сообщает Forbes.
Как заявили в Ассоциации больших данных, причины, как и сроки возобновления доступа, неизвестны. Из-за поломки во многих банках встала работа. В Минцифры массовый сбой вообще отрицают. В ведомстве уверены, что отключение было произведено намеренно.
Ранее сообщалось, что в 1 апреля в России заработали новые правила при переводе денежных средств. Изменения коснутся исключительно переводов в бюджетную систему страны (налоги, сборы, штрафы) и платежей на казначейские счета.
Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.
В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.
Суд запретил деятельность на 60 суток.
Воды не будет с 1:00 14 апреля.
Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».
Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.