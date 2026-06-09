Ребята встретили артиста кричалкой, а потом попросили автографы и сфотографировались.

Автор фото: администрация Кировского и Московского районов

В казанский лагерь «Восток» заехал народный артист Сергей Безруков. Здесь как раз идёт смена «Движения Первых», и встреча со звездой стала для 170 школьников настоящим подарком.

Автор фото: администрация Кировского и Московского районов

Дети провели для Безрукова экскурсию. Показали, где живут и обедают, а заодно рассказали, чему учатся: работать в команде, придумывать проекты и готовить мероприятия для своих школ. Потом грянули кричалку «Движение Первых, будь в движении» — актёр остался в восторге.

Автор фото: администрация Кировского и Московского районов

Он и сам поделился теплом: «Лагерь — это место, где рождается дружба на всю жизнь. Здорово, что вы здесь не просто отдыхаете, а учитесь отвечать за общее дело». А потом — автографы, рукопожатия и общее фото на память. Один из мальчишек, Семён Родионов, признался, что теперь понял: «Быть в Движении — это не бояться мечтать и действовать».

Смена продлится до 17 июня, а Безруков поехал дальше — сейчас он возглавляет МХАТ имени Горького, а зрители помнят его по «Бригаде» и десяткам других ролей.

Ранее мэр Ильсур Метшин представил Сергея Безрукова на деловом понедельнике в Казани. Народный артист России признался в любви в Казани.

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