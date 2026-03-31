Общество
31 марта 20:56
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Билайн сделал бесплатными исходящие звонки и мобильный интернет в Нижнекамске

Меру поддержки оператор ввел на сутки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

После взрыва на химическом предприятии Нижнекамска Билайн на сутки обнуляет стоимость исходящих звонков и мобильного интернета в городе и промышленной зоне.  

Как сообщает пресс-служба сотового оператора, эта мера действует для частных и корпоративных клиентов и позволит горожанам оставаться на связи с близкими людьми и оперативно получать необходимую информацию.  

«У абонентов с предоплатной системой звонки и интернет в этот период не будут расходовать включенные в тариф пакеты. Для клиентов на постоплатной системе компания скорректирует начисления», - сообщили в пресс-службе, заверив, что оператор делает все необходимое, чтобы связь оставалась доступной там, где она особенно нужна.

Ранее мы сообщали, что названа официальная причина взрыва на Нижнекамскнефтехиме. Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

