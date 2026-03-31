Многие из пользователей не имеют знаний ПДД, но катаются на электросамокатах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг, депутат Михаил Ветров предложил внедрить систему обучения и тестирования по правилам движения и безопасности для пользователей электросамокатов. Об этом пишет RT.

По мнению Ветрова, кикшеринг все еще представляет опасность для людей в крупных городах.

- Миллионы пользователей, не имеющие знаний о ПДД, получат доступное и травмоопасное средство передвижения, - уверен депутат.

Ко всему прочему, тысячи людей впервые встают за руль электросамокатов «без малейших навыков и знаний». Поэтому нужно внедрить обучение и тестирование. Как пример, вшить её в электронные сервисы проката — без краткой, но обязательной инструкции и ответа — «нет возможности двигаться». Можно сделать рейтинговую систему, так как добросовестные пользователи должны иметь больше возможностей, чем «заядлые хулиганы и виновники инцидентов».

Ранее сообщалось, что открытие сезона электросамокатов запланировано в Казани на начало апреля. Все зависит от погоды, если потепление продолжится, то старт будет вполне реален.

