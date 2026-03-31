Общество
31 марта 19:26
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Депутат Ветров предложил ввести обучение для езды на СИМ

Многие из пользователей не имеют знаний ПДД, но катаются на электросамокатах.

Депутат Ветров предложил ввести обучение для езды на СИМ

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг, депутат Михаил Ветров предложил внедрить систему обучения и тестирования по правилам движения и безопасности для пользователей электросамокатов. Об этом пишет RT.

По мнению Ветрова, кикшеринг все еще представляет опасность для людей в крупных городах.

- Миллионы пользователей, не имеющие знаний о ПДД, получат доступное и травмоопасное средство передвижения, - уверен депутат.

Ко всему прочему, тысячи людей впервые встают за руль электросамокатов «без малейших навыков и знаний». Поэтому нужно внедрить обучение и тестирование. Как пример, вшить её в электронные сервисы проката — без краткой, но обязательной инструкции и ответа — «нет возможности двигаться». Можно сделать рейтинговую систему, так как добросовестные пользователи должны иметь больше возможностей, чем «заядлые хулиганы и виновники инцидентов».

Ранее сообщалось, что открытие сезона электросамокатов запланировано в Казани на начало апреля. Все зависит от погоды, если потепление продолжится, то старт будет вполне реален.

