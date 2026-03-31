Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Администрация «Телеграма» предупредила пользователей о том, что в скором времени оформление подписки «Премиум» в России может стать технически невозможным.

«В ближайшее время оформить Telegram Premium может стать технически невозможно в вашем регионе», - говорится в сообщении, пришедшем пользователям.

Ранее сообщалось, что «Телеграм» за два дня заблокировал более 150 тысяч каналов и групп. В целом с начала 2026 года число заблокированных групп и каналов превысило 11 миллионов.

