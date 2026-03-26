Общество
26 марта 17:33
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Более серьезная, чем обычно, пожарная опасность ожидается в мае в Татарстане

В 17 регионах России уже стартовал пожароопасный сезон.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В мае в Татарстане и других регионах Приволжского федерального округа прогнозируют превышение среднемноголетних значений пожарной опасности. Об этом заявили в Росгидромете, передают «Известия».

Согласно данным службы, в апреле превышение среднемноголетних значений пожарной опасности ожидается в Южном, Сибирском, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах, а в мае к ним добавятся Северо-Западный и Приволжский.

При этом в 17 регионах России уже стартовал пожароопасный сезон.

Руководитель проектов по сохранению растительного мира фонда «Природа и люди» Константин Кобяков уточнил, что пока что фиксируется меньше пожаров, чем обычно в это время. В 2026 году снег в основном еще лежит по всей территории страны, поэтому пожаров меньше, да и развиваются они пока по более-менее обычному сценарию, заметил эксперт.

Ранее появилась памятка, как дачникам и обычным казанцам избежать наказания за различные нарушения. Весной вступили в силу несколько новых правил.

