Общество
26 марта 17:50
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Жительница Казани обратилась к психологу на федеральном канале после травмы

С женщиной поработали не только психолог, но и стилист, парикмахер и визажист.

Жительница Казани обратилась к психологу на федеральном канале после травмы

Автор фото: ТВ-3

Новой героиней программы «Новый день» на ТВ-3 станет 36-летняя Регина Разутдинова из Казани. Женщина рассказала, что в детстве мама ее избивала и унижала морально. Причем ее сестер любили, а били только ее, хотя весь уход за детьми был на ней.

Только в 30 лет Регина узнала причину такого отношения. Оказывается, дело в том, что она — дочь от первого, несчастливого брака.

«У мамы всё решалось кулаками и запугиванием. Был постоянный страх, что тебя могут побить. Чаще всего — скалкой. Если она не находила скалку, то веником. Она таскала меня за волосы и говорила, что лучше бы я не рождалась», — со слезами вспомнит героиня.

Проработать травму Регине поможет ведущая и психолог проекта Виктория Дмитриева. Она проведёт героине психологическое испытание, чтобы справиться с накопленными эмоциями, а также поможет взглянуть на жизнь по-новому и предложит попробовать себя в двух творческих профессиях.

Также с ней поработают звездный стилист Алексей Сухарев, парикмахер Егор Рябчик и визажист Надежда Борисова. В конце выпуска женщина удивится преображению. Выпуск покажут 27 марта в 9:00.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.