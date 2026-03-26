Жительница Казани обратилась к психологу на федеральном канале после травмы
С женщиной поработали не только психолог, но и стилист, парикмахер и визажист.
Новой героиней программы «Новый день» на ТВ-3 станет 36-летняя Регина Разутдинова из Казани. Женщина рассказала, что в детстве мама ее избивала и унижала морально. Причем ее сестер любили, а били только ее, хотя весь уход за детьми был на ней.
Только в 30 лет Регина узнала причину такого отношения. Оказывается, дело в том, что она — дочь от первого, несчастливого брака.
«У мамы всё решалось кулаками и запугиванием. Был постоянный страх, что тебя могут побить. Чаще всего — скалкой. Если она не находила скалку, то веником. Она таскала меня за волосы и говорила, что лучше бы я не рождалась», — со слезами вспомнит героиня.
Проработать травму Регине поможет ведущая и психолог проекта Виктория Дмитриева. Она проведёт героине психологическое испытание, чтобы справиться с накопленными эмоциями, а также поможет взглянуть на жизнь по-новому и предложит попробовать себя в двух творческих профессиях.
Также с ней поработают звездный стилист Алексей Сухарев, парикмахер Егор Рябчик и визажист Надежда Борисова. В конце выпуска женщина удивится преображению. Выпуск покажут 27 марта в 9:00.
Ранее сообщалось, что «Конфетка» группы из Казани Dabro не прошла в финальное голосование. Братья Засидкевичи перепели песню автора из Могилева.
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.
В УФСИН прокомментировали видео, которое разошлось в Сети.
РЖД заплатит родителям погибшего компенсацию в 600 тысяч рублей.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.