26 марта 18:06
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На ж/д транспорте введут принцип «вези или плати»

Мера должна создать условия для динамичного развития участников рынка перевозок.

На ж/д транспорте введут принцип «вези или плати»

Минтранс разработал законопроект, по которому предлагается ввести принцип «вези или плати» на железнодорожном транспорте. Проект размещен на общественное обсуждение.

Суть в том, что при заключении долгосрочного договора грузоотправитель обязан предоставить и оплатить фиксированный объем груза, независимо от того, был ли он фактически предоставлен.

При этом договор, оформленный по этому принципу, будет добровольным. Новые правила не распространяются на ранее заключенные соглашения. Подобные гарантии создадут условия для динамичного развития участников рынка перевозок и повысят рациональность загрузки существующей железнодорожной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в России сокращается число желающих сдавать на права для вождения грузовиков. Эксперты считают, что это связано со снижением престижа профессии дальнобойщика, несмотря на высокие зарплаты в отрасли.

