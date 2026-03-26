По республике максимумы тепла обновились уже не менее восьми раз.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики зафиксировали новый температурный рекорд 25 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.



Максимальная температура воздуха составила 11,3 градуса выше нуля. Ранее рекорд зафиксировали в прошлом году на метеостанции «Казань», он составил +10,4 градуса, а также на АМСГ «Казань-Сокол» — 10,8 градуса выше нуля.



Ранее «Вечерняя Казань» писала о многочисленных погодных рекордах марта в Татарстане. Как сообщают синоптики, до конца месяца температурный фон будет выше на пять-шесть градусов. Снег должен растаять в середине апреля, судя по средним многолетним статистическим данным. Но в крупных населенных пунктах, в том числе в Казани, он сойдет раньше, так как снег вывозят коммунальные службы за пределы городов.



